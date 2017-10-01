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Гидрометслужба  МЧС РА обезвредила  градоопасную тучу в Армавирской области


1 октября с 09:18 до 09:27 часов  Гидрометслужба  МЧС РА из 7 установок обезвредила  градоопасную тучу в селах Аргина, Каракерт Армавирской области, произведя 273 выстрела.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА.



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