Гидрометслужба МЧС РА обезвредила градоопасную тучу в Армавирской области
1 октября с 09:18 до 09:27 часов Гидрометслужба МЧС РА из 7 установок обезвредила градоопасную тучу в селах Аргина, Каракерт Армавирской области, произведя 273 выстрела.
Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА.
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