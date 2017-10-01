Гидрометслужба  МЧС РА обезвредила  градоопасную тучу в Армавирской области

1 октября с 09:18 до 09:27 часов Гидрометслужба МЧС РА из 7 установок обезвредила градоопасную тучу в селах Аргина, Каракерт Армавирской области, произведя 273 выстрела.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА.