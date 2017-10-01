Президент Серж Саргсян направил поздравительное послание Председателю Китая  

Президент Серж Саргсян в связи с 68-ой годовщиной образования Китайской Народной Республики направил поздравительное послание Председателю КНР Си Цзиньпину.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, в послании, в частности, говорится:



“Ваше Превосходительство,



Сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Китая с 68-ой годовщиной образования Китайской Народной Республики.



Хочу в очередной раз заверить, что Армения придаёт большое значение длительному развитию и укреплению отношений с Китаем, дальнейшему прогрессу сотрудничества, основанного на взаимном уважении и доверии между нашими народами, а также сформированному взаимопониманию по важнейшим региональным и международным вопросам.



Радует, что взаимодействие между Арменией и Китаем за последние годы зарегистрировало прогресс во всех сферах, и шаг за шагом воплощаются в жизнь договорённости, достигнутые в ходе моего государственного визита в Китай в 2015 году.



Ваше Превосходительство,



Уверен, что совместными усилиями мы сможем ещё более углубить и укрепить существующие между нашими странами и народами дружественные отношения и активное взаимодействие, во благо наших народов.



Желаю Вам, многоуважаемый господин Президент, доброго здоровья и новых успехов, а дружественному народу Китая мира и благоденствия”.