Замминистра Италии: референдум в Каталонии противоречит статусу испанской автономии

Референдум о независимости Каталонии противоречит не только конституции Испании, но и самому статусу испанской автономии. Такое мнение высказал заместитель министра по региональным делам и автономиям Италии Джанклаудио Бресса.

Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «ТАСС».

"Я очень обеспокоен тем, что происходит в Испании, потому что референдум в Каталонии не только противоречит конституции Испании, но и самому статусу Каталонии. Статус автономии Каталонии предусматривает, что в него могут быть внесены изменения только при одобрении 2/3 голосов. Если вы предлагаете референдум об изменении статуса, очевидно, что это должно быть одобрено 2/3 голосов, а каталонский парламент одобрил этот закон лишь абсолютным большинством. Поэтому с технической точки зрения это предложение не имеет никакой правовой базы", - считает Бресса.

6 сентября парламент Каталонии одобрил закон о референдуме о самоопределении. Его поддержали 72 из 135 членов парламента области.

Референдум о выходе Каталонии из состава Испании назначен на воскресенье.



