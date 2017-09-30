Китай и США должны решать разногласия путем диалога, заявил Си Цзиньпин

Разногласия и чувствительные вопросы между Пекином и Вашингтоном необходимо разрешать путем диалога и консультаций на основе уважения интересов обеих сторон, заявил в субботу председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».



Как сообщает Китайское национальное радио, председатель КНР в субботу принял Тиллерсона в Доме народных собраний в Пекине. Госсекретарь США также встретился с главой МИД КНР Ван И и членом Госсовета КНР Ян Цзечи.

"Мы должны разрешать разногласия и чувствительные вопросы между двумя странами посредством диалога и консультаций на основе уважения интересов и опасений обеих сторон", — сказал Си Цзиньпин.

Он отметил, что странам необходимо поддерживать стабильность двустороннего сотрудничества, а также поощрять развитие дружественных обменов.





