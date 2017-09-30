Медиаграмотность - одно из наиболее эффективных средств укрепления информационного иммунитета общества. Арам Ананян

Осуществление национально-государственного суверенитета – исключительное право государства. Так заявил директор ИА Арменпресс Арам Ананян в рамках межпарламентских слушаний ОДКБ по теме «Вопросы эффективного противодействия системы коллективной безопасности гибридным войнам в современных условиях» 30 сентября.

«Эта формулировка, будучи относительно новой, имеет разные определения, однако современное обществоведение еще не дало нам единого определения этого понятия. Главная особенность общественной и политической мысли начала XXI века состоит в том, что зачастую вызовы, с которыми сталкивается современный мир, остаются без ответа. Мир находится в поиске решений новых проблем, что сегодня дает повод многим мыслителям формулировать современный период как эпоху неопределенности. В 2016 году был сформулирован один из сценариев современного мира, получивший следующее название - 4-я промышленная революция, цивилизационный переход к новой технологической революции, что радикально изменит ход человеческой жизни, и эти изменения не будут похожи на опыт человечества на протяжении тысячелетий», - сказал Арам Ананян в своем выступлении «Роль государственных СМИ в деле обеспечения информационного суверенитета в демократических обществах».

Как утверждает Ананян, информационная среда станет основной сценой, где будет формироваться этот новый мир, поэтому средства массовой информации будут в центре внимания этого водоворота.

«Интернет и социальные сети более не являются невидимыми, частью виртуальной реальности. Интернет - это не только современная экономика и коммуникационная железная дорога, но важная, идущая параллельно с деятельностью человека среда. Следовательно, довольно скоро какая-то определенная гармонизация станет необходимой для этой параллельной реальности.Этот вызов и настоятельная необходимость реальны уже сегодня, учитывая, как экономическую необходимость, так и защиту прав человека от неприкосновенности личных данных до многих аспектов жизнедеятельности человека», - сказал Ананян, выразив уверенность, что в современном мире рано или поздно поднимут вопрос относительно определения принципа информационного суверенитета для всех государств.

«Единственная разница -что этот тип суверенитета будет менее связан с существующими атрибутами суверенитета государства по той простой причине, что из-за быстрого технологического прогресса законодательное поле и возможности государства не смогут идти в ногу с таким темпом развития.

В рамках доклада директор ИА Арменпресс коснулся и таких тем, как «арабская весна» и последующие политические события, использование гибридных методов войны в вооруженных конфликтах, феномен «ложных новостей».

"Последнее – уже проблема, которую нельзя игнорировать. «Ложные новости» - это уже не невинные шутки, а совсем иные серьезные, политические, экономические и психологические явления с вытекающими из них всеми последствиями.Стоит отметить, что некоторые критики считают, что в XX веке удельный вес «ложных новостей» был несколько раз больше, чем сегодня. Однако охват и современные темпы распространения информации делают абсолютно все более доступным для широкого круга читателей.

В этом смысле общества будущего гораздо более подвержены проникновению информации и могут быть уязвимы в контексте пропагандистской деятельности. Ситуация наиболее усугубляется в случае тех стран, которые лояльны к ценностям свободного Интернета. К сожалению, мы часто являемся свидетелями того факта, что законное и обоснованное требование свободы и свободной защиты Интернета является не столько информационным щитом демократии, насколько инструментом для информационных провокаций», - сказал Ананян, отметив, что современные общества также сталкиваются с проблемой медиаграмотности общественности.

«В эпоху Интернета и информации мы должны уделять внимание проблеме медиаграмотности так же, как обучаем Правилам дорожного движения. Это медиаграмотности одно из наиболее эффективных средств укрепления информационного иммунитета общества», - отметил он.

Арам Ананян отметил важность совместного противостояния указанным вызовам государства совместно государственными СМИ.

«Современный мир предоставляет государственным СМИ весь инструментарий и различные возможности для эффективных решений этих вопросов. Нынешний мир средств массовой информации является высококонкурентным, и эта среда изменяет роль государственных СМИ, превращая их из инструмента пропаганды в организацию, предоставляющую общедоступную и привлекательную информацию. Современное отношениеСМИ и деловой среды, что привело к коммерциализации средств массовой информации, привлекает внимание общественности не настолько важной информацией, насколько информационным шумом, и государство часто теряет долю общественного внимания. Возвратится ли выпущенный на волю джин в бутылку? Часть этой миссии лежит на плечах государственных СМИ, которые становятся наиболее востребованными как для общества, так и для государства, если у них получается завоевать доверие как у себя в стране, так и за ее пределами», подчеркнул Ананян, отметив, что опыт государственного информационного агентства РА «Арменпресс» в этом отношении достоин внимания. За последние пять лет наша команда сумела создать контент, основанный именно на такой философии. В результате мы имеем самую широкую сеть подписчиков в Республике Армения и являемся ведущим агентством по количеству просмотров за пределами страны.

Сюзи Мурадян