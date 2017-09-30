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Море впечатлений от страны, не имеющей моря


«NationalGeographic-Россия» в сентябре завершил очередной фототур и представил участникам яркие  впечатления.

Долгое  путешествие  по Армении, вкуснейший ужин в  компании прекрасных людей, интересные лица и встречи – корреспондент NationalGeographic впечатлен Арменией, отметив, атмосфера способствовала и к  прекрасным фотосъемкам. 

«Море  впечатлений от страны, не имеющей моря. Решиться на путешествие  было нетрудно, поскольку мы  ехали прекрасной  командой – профессиональные  путешественники, фотографы. Решили – и поехали, тем более что в ближайшее время вряд ли представится такая возможность», - как  передает Арменпресс, сказал автор.

Результаты  превзошли ожидания. Участники подчеркнули, насколько привлекательна Армения в культурном, фольклорном, бытовом плане – яркая, порой забавная  индивидуальность.

 



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