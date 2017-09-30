«NationalGeographic-Россия» в сентябре завершил очередной фототур и представил участникам яркие впечатления.

Долгое путешествие по Армении, вкуснейший ужин в компании прекрасных людей, интересные лица и встречи – корреспондент NationalGeographic впечатлен Арменией, отметив, атмосфера способствовала и к прекрасным фотосъемкам.

«Море впечатлений от страны, не имеющей моря. Решиться на путешествие было нетрудно, поскольку мы ехали прекрасной командой – профессиональные путешественники, фотографы. Решили – и поехали, тем более что в ближайшее время вряд ли представится такая возможность», - как передает Арменпресс, сказал автор.

Результаты превзошли ожидания. Участники подчеркнули, насколько привлекательна Армения в культурном, фольклорном, бытовом плане – яркая, порой забавная индивидуальность.