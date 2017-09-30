Главы внешнеполитических ведомств КНР и США обсудили визит Трампа в Китай

Глава МИД Китая Ван И и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе встречи в субботу обсудили предстоящий визит в КНР американского президента Дональда Трампа.

Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «РИА Новости».

Тиллерсон в субботу прибыл в китайскую столицу с официальным визитом, в рамках которого у него также запланированы встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Подробностей встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран пока не сообщают, однако ранее отмечалось, что в Пекине Тиллерсон помимо подготовки визита Трампа намерен обсудить проблему Корейского полуострова и торгово-экономические отношения двух государств.