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Турецкие деятели посетили Арцах как послы мира – Арагац Ахоян


Визит турецких политических и общественных  деятелей в Арцах – событие  историческое, это осознанно совершенный поступок. Как  передает Арменпресс, в беседе с журналистами сказал глава фонда «Возвращение», экс-депутат НС РА Арагац  Ахоян, по приглашению которого 22-24 сентября в  Арцахе побывали  представители интеллигенции и СМИ Турции УфугУрас, Али Байрамоглу, Саид Четиноглу и ЭролКатырчоглу. 

«Наши турецкие коллеги – наши единомышленники и еще годы назад говорили о Геноциде армян. Это видные  деятели Турции. Были планы в  связи с посещением, просто представилась удобный  повод», - сказал он.

Арагац  Ахоян сказал, что они узнали о решении азербайджанских властей арестовать этих деятелей как  «нарушителей границы» и выдать Турции. А на самом деле цель их визита – донести до турецкого общества объективной информации о положении вещей.           

«Эти люди – не антиармяне, не антитурки, не  антиазербайджанцы, они  посетилиАрцахкакпослымира – вполне осознанно».

По словам Ахояна, сегодня в  Турции эти люди играют важную роль в деле признания  Геноцида армян. Во время беседы с журналистами один из них даже признался, что не  считает Арцах азербайджанской  территорией.

На вопрос, не экстрадирует ли их Турция в дальнейшем, Ахоян ответил:

«Экстрадиция гражданина – вопрос самолюбия  государства. Возможно, будет суд, но экстрадиция… не представляю такого».

 

 



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