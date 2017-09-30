Турецкие деятели посетили Арцах как послы мира – Арагац Ахоян

Визит турецких политических и общественных деятелей в Арцах – событие историческое, это осознанно совершенный поступок. Как передает Арменпресс, в беседе с журналистами сказал глава фонда «Возвращение», экс-депутат НС РА Арагац Ахоян, по приглашению которого 22-24 сентября в Арцахе побывали представители интеллигенции и СМИ Турции УфугУрас, Али Байрамоглу, Саид Четиноглу и ЭролКатырчоглу.

«Наши турецкие коллеги – наши единомышленники и еще годы назад говорили о Геноциде армян. Это видные деятели Турции. Были планы в связи с посещением, просто представилась удобный повод», - сказал он.

Арагац Ахоян сказал, что они узнали о решении азербайджанских властей арестовать этих деятелей как «нарушителей границы» и выдать Турции. А на самом деле цель их визита – донести до турецкого общества объективной информации о положении вещей.

«Эти люди – не антиармяне, не антитурки, не антиазербайджанцы, они посетилиАрцахкакпослымира – вполне осознанно».

По словам Ахояна, сегодня в Турции эти люди играют важную роль в деле признания Геноцида армян. Во время беседы с журналистами один из них даже признался, что не считает Арцах азербайджанской территорией.

На вопрос, не экстрадирует ли их Турция в дальнейшем, Ахоян ответил:

«Экстрадиция гражданина – вопрос самолюбия государства. Возможно, будет суд, но экстрадиция… не представляю такого».