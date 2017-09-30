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При взрыве в Афганистане пострадали девять человек, в том числе двое детей


По меньшей мере девять мирных жителей, в том числе два ребенка, получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в одном из районов провинции Каписа на востоке Афганистана.

Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «РИА Новости».

Представитель полиции сообщил, что инцидент произошел в субботу утром на территории рынка.

 



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