При взрыве в Афганистане пострадали девять человек, в том числе двое детей

По меньшей мере девять мирных жителей, в том числе два ребенка, получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в одном из районов провинции Каписа на востоке Афганистана.

Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «РИА Новости».

Представитель полиции сообщил, что инцидент произошел в субботу утром на территории рынка.