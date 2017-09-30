КНДР собралась провести очередные пуски баллистических ракет

Несколько северокорейских баллистических ракет вывезены с расположенного в Пхеньяне военного предприятия на стартовые позиции, что может свидетельствовать о подготовке к новым пускам.

Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «РИА Новости» со ссылкой на южнокорейский телеканал KBS.

По их данным, южнокорейская и американская разведки зафиксировали вывоз баллистических ракет с центра исследований ракетной техники, расположенного в районе Саным-дон на севере Пхеньяна.

Южнокорейские власти считают, что КНДР может пойти на очередной провокационный пуск баллистических ракет в годовщину основания правящей Трудовой партии Кореи, которая будет отмечаться 10 октября.

На прошлой неделе министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо заявил в Нью-Йорке, что в ответ на американские угрозы лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может провести испытание термоядерного боезаряда в акватории Тихого океана.