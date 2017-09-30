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Китай и Греция установили прямое авиасообщение


Между Китаем и Грецией установлено прямое авиасообщение: в субботу в Афины прибыл первый прямой рейс из Пекина – самолет Airbus 330-200 авиакомпании Air China приземлился в Международном аэропорту имени Элефтериоса Венизелоса в 8.15 утра. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Ранее рейсы из Китая в Грецию шли через Москву, Стамбул или Арабские Эмираты.

Китайская авиакомпания будет летать в Афины дважды в неделю – в среду и в субботу, продолжительность полета 10,5 часов.

В Греции надеются, что прямое авиасообщение значительно повысит поток туристов из Китая.





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