Вагаршак Арутюнян уверен, что армянская сторона может обеспечить свою безопасность и военным, и не военным путем

Каким бы ни был экономический потенциал Азербайджана, он не в состоянии решить поставленные перед ним задачи.

Как передает Арменпресс, так заявил в беседе с журналистами в рамках межпарламентских слушаний ОДКБ по теме «Вопросы эффективного противодействия системы коллективной безопасности гибридным войнам в современных условиях» экс-глава МО РА Вагаршак Арутюнян.

«Мы уже 25 лет обеспечиваем свою безопасность, вопреки угрозам и нефтедолларам Азербайджана. Армянская сторона может обеспечить свою безопасность и военным, и не военным путем», - подчеркнул Вагаршак Арутюнян, добавив, что военную угрозу Армении представляют две страны – Азербайджан и Турция.

«С первым Армения заключила договор о перемирии. Что касается Турции, то, с одной стороны, у нас с ней нет дипломатических отношений, а с другой – она блокировала Армению. С точки зрения международного права – это применение силы и угроза войны. Об этом свидетельствуют и заявления министра обороны Турции в Баку – относительно арцахского конфликта», - сказал Вагаршак Арутюнян.