Время в Ереване: 11:07:36,   30 Сентябрь

Вагаршак Арутюнян уверен, что армянская сторона может обеспечить свою безопасность и военным, и не военным путем


Каким бы  ни был  экономический потенциал Азербайджана, он не  в состоянии решить поставленные перед ним задачи.

Как передает Арменпресс, так заявил в беседе с журналистами в рамках межпарламентских  слушаний  ОДКБ по теме «Вопросы эффективного противодействия системы  коллективной безопасности гибридным войнам в  современных условиях» экс-глава МО РА Вагаршак Арутюнян. 

«Мы уже 25 лет обеспечиваем свою безопасность, вопреки угрозам и нефтедолларам Азербайджана. Армянская  сторона может обеспечить свою безопасность и военным, и не военным путем», - подчеркнул Вагаршак Арутюнян, добавив, что военную угрозу Армении представляют две  страны – Азербайджан и Турция.

«С первым Армения  заключила  договор о перемирии. Что касается Турции, то, с одной стороны,  у нас с ней  нет дипломатических отношений, а с другой – она блокировала Армению. С точки зрения  международного права – это применение  силы  и угроза войны. Об этом свидетельствуют и заявления министра обороны  Турции в Баку – относительно арцахского конфликта», - сказал Вагаршак Арутюнян.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации