Представители МККК посетили находящихся в заключении в Арцахе азербайджанских диверсантов

Представители Международного комитета красного креста (МККК) встретились с ДильгамомАскеровым и Шахбазом Гулиевым, которые были задержаны при попытке диверсионного проникновения на границе Арцаха.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ИА Азербайджана АРА.

Представители МККК передали диверсантам сведения об их семьях и взяли у них информацию для передачи родным.

В результате оперативно-разведывательных действий, предпринятых минобороны АР, СНБ и полиции Арцаха на территории Шаумянского района арестованы при незаконном пересечении границы граждане Азербайджана ШахбазДжалалоглыГулиев(1968 г/р) и ДильхамГардашханоглыАскеров(1960 г/р), а также ликвидированный при оказании сопротивления третий участник группы Гасан Гасанов(1978 г/р), тело которого армянская сторона передала Азербайджану.

Шахбаз Гулиев и Дильхам Аскеров в АР приговорены за похищение, убийство на почве национальной ненависти, насилия с применнием оружия в отношении несовершеннолетнего со стороны организованной группы, шпионаж, ношение оружия и боеприпасов, попытку убийства двух лиц и незаконное пересечение границы согласно УК АР.

Дильхам Аскеров осужден пожзненно, Шахбаз Гулиев – на 22 года лишения свободы.