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Представители МККК посетили находящихся в заключении в Арцахе азербайджанских диверсантов


Представители Международного комитета красного креста (МККК) встретились с ДильгамомАскеровым и Шахбазом Гулиевым, которые были задержаны  при попытке диверсионного проникновения  на границе Арцаха.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ИА Азербайджана АРА.

Представители МККК передали диверсантам сведения об их семьях и взяли у них информацию для  передачи родным.  

В результате оперативно-разведывательных действий, предпринятых  минобороны АР, СНБ и полиции Арцаха на территории Шаумянского района арестованы при незаконном пересечении границы  граждане Азербайджана ШахбазДжалалоглыГулиев(1968 г/р) и ДильхамГардашханоглыАскеров(1960 г/р), а также ликвидированный при оказании сопротивления  третий участник группы Гасан Гасанов(1978 г/р), тело которого армянская сторона передала Азербайджану.

Шахбаз Гулиев и Дильхам Аскеров в АР приговорены за похищение, убийство на почве национальной ненависти, насилия с применнием оружия в отношении несовершеннолетнего со стороны организованной группы, шпионаж, ношение  оружия  и боеприпасов, попытку убийства двух лиц и незаконное пересечение  границы согласно УК АР.

Дильхам Аскеров осужден пожзненно,   Шахбаз Гулиев – на 22 года лишения свободы.

 

 



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