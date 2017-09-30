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Моуриньо предстанет перед судом в ноябре


Главный тренер ManchesterUnitedЖозеМоуриньо в ноябре предстанет перед судом.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает  ESPN. 3 ноября Моуриньо должен явиться в мадридский  суд, где будет рассматриваться дело по уклонению от налогов  в  бытность его тренером «Реала».

ЖозеМоуриньо обвиняется в сокрытии 3,3 млн евро от налоговой  службы  Испании.

 

 



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