Моуриньо предстанет перед судом в ноябре

Главный тренер ManchesterUnitedЖозеМоуриньо в ноябре предстанет перед судом.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ESPN. 3 ноября Моуриньо должен явиться в мадридский суд, где будет рассматриваться дело по уклонению от налогов в бытность его тренером «Реала».

ЖозеМоуриньо обвиняется в сокрытии 3,3 млн евро от налоговой службы Испании.