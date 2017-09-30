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Глава ГУГА поздравил с Днем авиации РА


Начальник  Главного управления  гражданской  авиации РА Сергей  Аветисян направил поздравительное  послание  в связи с Днем авиации РА.

«Уважаемые  авиаторы, поздравляю вас с профессиональным праздником и 84-й годовщиной создания  гражданской  авиации Армении.

Самое главное  в  авиации – обеспечение  безопасности полетов. Пусть все  взлеты  и посадки происходят ровно, мягко и беспрепятственно.

Такого результата можно достичь только благодаря  сплоченной активной  работе  всех. Желаю вам силы  и энергии для  дальнейшей  эффективной  работы».



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