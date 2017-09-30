Глава ГУГА поздравил с Днем авиации РА

Начальник Главного управления гражданской авиации РА Сергей Аветисян направил поздравительное послание в связи с Днем авиации РА.

«Уважаемые авиаторы, поздравляю вас с профессиональным праздником и 84-й годовщиной создания гражданской авиации Армении.

Самое главное в авиации – обеспечение безопасности полетов. Пусть все взлеты и посадки происходят ровно, мягко и беспрепятственно.

Такого результата можно достичь только благодаря сплоченной активной работе всех. Желаю вам силы и энергии для дальнейшей эффективной работы».