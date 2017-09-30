В Каталонии началась первая в мире интернет-война. Ассанж

Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж назвал ситуацию вокруг референдума о независимости Каталонии первой в мире Интернет-войной.

Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «РИА Новости».

Ассанж отметил, что граждане и правительство провинции используют интернет для организации референдума о независимости, а испанская разведка проводит информационные атаки, замораживая телекоммуникационные сети.

По словам основателя WikiLeaks, происходящее в Каталонии является самым масштабным конфликтом на Западе между людьми и государством с момента падения Берлинской стены.

Власти Каталонии намерены провести 1 октября референдум о независимости, который не признает Мадрид.