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В Каталонии началась первая в мире интернет-война. Ассанж


Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж назвал ситуацию вокруг референдума о независимости Каталонии первой в мире Интернет-войной.

 

Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «РИА Новости».

Ассанж отметил, что граждане и правительство провинции используют интернет для организации референдума о независимости, а испанская разведка проводит информационные атаки, замораживая телекоммуникационные сети.

 

По словам основателя WikiLeaks, происходящее в Каталонии является самым масштабным конфликтом на Западе между людьми и государством с момента падения Берлинской стены.

 

Власти Каталонии намерены провести 1 октября референдум о независимости, который не признает Мадрид.

 



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