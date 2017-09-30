Сирийская армия отбила атаку ИГ на главный путь снабжения Дейр-эз-Зора

Сирийские правительственные войска и союзные силы отбили мощную атаку боевиков террористической группировки "Исламское государство" на трассу Дейр-эз-Зор — Пальмира.

Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «РИА Новости».

"Боевики предприняли попытку отрезать трассу в районе населенного пункта Аш-Шуля между Дейр-эз-Зор и Ас-Сухне. В результате ожесточенных боев террористы понесли потери и отступили", — передает РИА Новости.

Сейчас бойцы сирийской армии преследуют противника и зачищают прилегающие к трассе территории.



Это главный путь снабжения осажденного города.

Сирийской армия 5 сентября прорвала трехлетнюю блокаду Дейр-эз-Зора.