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СМИ сообщают о смерти экс-главы СНБ Горика Акопяна


Некоторые армянские СМИ сообщают, что после продолжительной болезни на 71 году жизни скончался экс-глава СНБ Горик Акопян.

Как  передает Арменпресс, 12 февраля 2016г. указом президента РА Сержа Саргсяна генерал-полковник ГорикАкопян был освобожден с должности директора  СНБ и назначен советником президента  РА.



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