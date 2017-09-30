СМИ сообщают о смерти экс-главы СНБ Горика Акопяна

Некоторые армянские СМИ сообщают, что после продолжительной болезни на 71 году жизни скончался экс-глава СНБ Горик Акопян.

Как передает Арменпресс, 12 февраля 2016г. указом президента РА Сержа Саргсяна генерал-полковник ГорикАкопян был освобожден с должности директора СНБ и назначен советником президента РА.