Время в Ереване: 11:07:36,   30 Сентябрь

Карабахский конфликт должен закончиться – Вигенин об итогах визита в Армению


Спецпредставитель ПА ОБСЕ по Южному  Кавказу КристианВигенин (Болгария) в ходе  своего визита в Армению 29-30 сентября, подчеркнул необходимость мирного урегулирования  карабахского конфликта.

Как  передает Арменпресс, об этом говорится в информации ОБСЕ по итогам визита. 

В Армении Вигенин провел встречи с президентом Сержем Саргсяном, спикером НС РА Ара Баблояном, министром ИД Эдвардом Налбадяном, министром обороны Вигеном Саркисяном, с руководителем и членами делегации РА в ОБСЕ, а  также с руководителями парламента Арцаха. Состоялись встречи и с представителями гражданского общества, студентами ЕГУ, жителями села Талыш, понесшего большой  ущерб во время апрельской  войны 2016г. и др.  

«Проведя  встречи с двумя народами – по обе сторон линии соприкосновения, я повторяю: это должно закончиться! Эти люди страдают, живя каждую минуту  в  страхе и угрозе покинуть свое жилище. Необходимо безотлагательное и серьезное вовлечение  для  установления мира», - сказал Вигенин.

Он подтвердил неизменность своей  поддержки усилий сопредседателей  Минской группы  ОБСЕ, подчеркнув, что окончательная ответственность лежит на политическом руководстве конфликтующих сторон.

До визита  в РА Вигенин посетил Азербайджан и Грузию. Отчет о визите  в  регион будет опубликован 4 октября.

КристианВигенин на должности спецпредставителя ПА ОБСЕ по Южному  Кавказу с февраля 2016г.

 

 

 

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации