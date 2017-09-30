Карабахский конфликт должен закончиться – Вигенин об итогах визита в Армению

Спецпредставитель ПА ОБСЕ по Южному Кавказу КристианВигенин (Болгария) в ходе своего визита в Армению 29-30 сентября, подчеркнул необходимость мирного урегулирования карабахского конфликта.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в информации ОБСЕ по итогам визита.

В Армении Вигенин провел встречи с президентом Сержем Саргсяном, спикером НС РА Ара Баблояном, министром ИД Эдвардом Налбадяном, министром обороны Вигеном Саркисяном, с руководителем и членами делегации РА в ОБСЕ, а также с руководителями парламента Арцаха. Состоялись встречи и с представителями гражданского общества, студентами ЕГУ, жителями села Талыш, понесшего большой ущерб во время апрельской войны 2016г. и др.

«Проведя встречи с двумя народами – по обе сторон линии соприкосновения, я повторяю: это должно закончиться! Эти люди страдают, живя каждую минуту в страхе и угрозе покинуть свое жилище. Необходимо безотлагательное и серьезное вовлечение для установления мира», - сказал Вигенин.

Он подтвердил неизменность своей поддержки усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ, подчеркнув, что окончательная ответственность лежит на политическом руководстве конфликтующих сторон.

До визита в РА Вигенин посетил Азербайджан и Грузию. Отчет о визите в регион будет опубликован 4 октября.

КристианВигенин на должности спецпредставителя ПА ОБСЕ по Южному Кавказу с февраля 2016г.