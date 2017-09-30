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В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,4


Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в субботу в провинции Сычуань на юго-западе Китая.

Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «РИА Новости».

Толчки были зафиксированы вблизи от города Гуанъюань. Очаг залегал на глубине 13 километров.

Информация о пострадавших, жертвах или разрушениях в результате землетрясения не поступала.

 



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