В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в субботу в провинции Сычуань на юго-западе Китая.

Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «РИА Новости».

Толчки были зафиксированы вблизи от города Гуанъюань. Очаг залегал на глубине 13 километров.

Информация о пострадавших, жертвах или разрушениях в результате землетрясения не поступала.