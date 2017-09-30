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Томас Тухель может стать новым тренером «Баварии»


Новым  тренером «Баварии»может статьТомас Тухель.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщаетBild. Согласно Bild, Тухель поехал в Мюнхен, чтобы  заключить контракт.

Накануне «Бавария» приняла отставку Анчелотти – из-за разгромного поражения от ПСЖ в групповой  игре в Лиге чемпионов.

 



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