Томас Тухель может стать новым тренером «Баварии»

Новым тренером «Баварии»может статьТомас Тухель.

Как передает Арменпресс, об этом сообщаетBild. Согласно Bild, Тухель поехал в Мюнхен, чтобы заключить контракт.

Накануне «Бавария» приняла отставку Анчелотти – из-за разгромного поражения от ПСЖ в групповой игре в Лиге чемпионов.