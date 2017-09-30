Трамп назвал любимого спортсмена

Президент США Дональд Трамп назвал испанского теннисиста Рафаэля Надаля своим любимым спортсменом. Об этом американский лидер рассказал во время встречи с премьер-министром Испании Мариано Рахоем, пишет Tennis World USA.



"Мне нравится Рафа. Он всегда стремится к победе. Он — победитель", — отметил глава Белого дома.

Президент также отметил, что считает теннисиста "огромным сокровищем Испании". Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА Новости.

Как сообщает издание, до победы на выборах Трамп часто посещал матчи US Open с участием Надаля.

Рафаэль Надаль — первая ракетка мира в одиночном разряде. За свою карьеру спортсмен одержал 16 побед на турнирах Большого шлема, в том числе рекордные десять раз выигрывал Открытый чемпионат Франции.