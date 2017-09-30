Тяжелоатлетка Маргарита Аракелян завоевала малую бронзу на ЧЕ

Члены сборной Армении по тяжелой атлетике продолжают выступления на первенстве Ервопы.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает НОКА. В проходящем в столице Косово первенстве среди М-15 Маргарита Аракелян (в весовой категории +75 кг) в двоеборье заняла 4 место с результатом 153 кг.

Но в толчке она завоевала малую бронзовую медаль, удержав 84 кг. В рывке она была четвертой с результатом 69 кг.

Ей не хватило 3 кг для большой бронзовой медали.