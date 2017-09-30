Время в Ереване: 11:07:36,   30 Сентябрь

Тяжелоатлетка Маргарита Аракелян завоевала малую бронзу на ЧЕ


Члены сборной  Армении по тяжелой  атлетике  продолжают выступления  на  первенстве  Ервопы.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает НОКА. В проходящем в  столице Косово первенстве среди М-15 Маргарита  Аракелян  (в весовой категории +75 кг) в двоеборье заняла 4  место с результатом 153 кг.

Но в  толчке она завоевала малую бронзовую медаль, удержав 84 кг. В рывке она была четвертой с результатом 69 кг.

Ей  не  хватило 3 кг для  большой бронзовой  медали.

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации