Сергей Мовсесян отстает от лидера «Айл оф Мен» всего на очко
Члены сборной Армении по шахматам продолжают выступления в турнире «Айл оф Мен».
Как передает Арменпресс, в 7 туре Сергей Мовсесянсыграл вничью с Иваном Соколовым. Очко поделили также Габриел Саркисян с АришаБаратхакотом из Индии.
По итогам этого тура, у Мовсесяна 5 очков, у Саркисяна – 4,5. Лидирует чемпион мира МагнусКарлсен с 6 очками.
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