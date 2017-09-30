Сергей Мовсесян отстает от лидера «Айл оф Мен» всего на очко

Члены сборной Армении по шахматам продолжают выступления в турнире «Айл оф Мен».

Как передает Арменпресс, в 7 туре Сергей Мовсесянсыграл вничью с Иваном Соколовым. Очко поделили также Габриел Саркисян с АришаБаратхакотом из Индии.

По итогам этого тура, у Мовсесяна 5 очков, у Саркисяна – 4,5. Лидирует чемпион мира МагнусКарлсен с 6 очками.