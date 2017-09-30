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Сергей Мовсесян отстает от лидера «Айл оф Мен» всего на очко


Члены сборной  Армении по шахматам  продолжают выступления в  турнире  «Айл оф Мен».

Как передает Арменпресс, в  7 туре Сергей Мовсесянсыграл вничью с Иваном Соколовым. Очко поделили также Габриел Саркисян с АришаБаратхакотом из Индии.

По итогам этого тура, у  Мовсесяна 5 очков, у  Саркисяна – 4,5. Лидирует чемпион мира  МагнусКарлсен с 6 очками.



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