Арсен Джулфалакян примет участие в международном турнире в Казахстане

Олимпийский вице-чемпион по греко-римской борьбе, чемпион мира и ЕвропыАрсен Джулфалакян возобновил свое участие в международных соревнованиях.

«Поскольку я давно не участвовал в соревнованиях, решил принять участие в международном турнире в Казахстане и самому понять, в какой я форме», - как передает Арменпресс, сказал Джулфалакян.

В международном турнире в Казахстане в весовой категории Арсена Джулфалакяна поборются 32 спортсмена. Наш борец выйдет на поединок 30 сентября.