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Арсен Джулфалакян примет участие в международном турнире в Казахстане


Олимпийский  вице-чемпион по греко-римской борьбе, чемпион мира  и ЕвропыАрсен Джулфалакян возобновил свое  участие  в  международных соревнованиях.

«Поскольку я давно не  участвовал в соревнованиях, решил принять участие  в международном турнире в  Казахстане и самому понять, в  какой я форме», - как  передает Арменпресс, сказал Джулфалакян.

В  международном турнире в  Казахстане в  весовой  категории Арсена Джулфалакяна поборются 32 спортсмена. Наш борец выйдет на поединок  30 сентября.

 



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