Прокурдская партия Турции подытожила визит Пайлана в Армению

Прокурдская Демократическая партия народов Турции разместила на своем официальном сайте информацию о визите депутата ГароПайлана в Армению.

Как передает Арменпресс, в сообщении отмечается, что Пайлан участвовал в Армении в работе ВсеармянскогоVI Форума Армения-Диаспора, проходящего под девизом «Взаимное доверие, единство и ответственность».

В рамках визита он встречался с президентом РА Сержем Саргсяном, премьером Кареном Карапетяном, министром ИД Эдвардом Налбандяном.

«Сообщив, что повесткой встреч с президентом РА Сержем Саргсяном, премьером Кареном Карапетяном, министром ИД Эдвардом Налбандяном была внутриполитическая ситуация в Турции и те условия, в которых живет армянская диаспора страны, привлек внимание собеседников к необходимости начать диалог Армения-Турция. Он заверил , что этом плане он готов сделать все, что в его силах. Пайлан сообщил, что власти Армении все еще хотят вести диалог с Турцией», говорится в информации сайта.