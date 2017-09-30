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Прокурдская партия Турции подытожила визит Пайлана в Армению


Прокурдская Демократическая партия народов  Турции разместила на своем официальном сайте информацию о  визите депутата ГароПайлана в Армению.

Как  передает Арменпресс, в  сообщении отмечается, что Пайлан участвовал в Армении в работе ВсеармянскогоVI  Форума  Армения-Диаспора, проходящего под девизом «Взаимное доверие, единство и ответственность».

В рамках визита  он встречался с президентом РА  Сержем Саргсяном, премьером Кареном Карапетяном, министром ИД Эдвардом Налбандяном. 

«Сообщив, что повесткой встреч с президентом РА  Сержем Саргсяном, премьером Кареном Карапетяном, министром ИД Эдвардом Налбандяном была внутриполитическая ситуация  в  Турции и те условия, в  которых живет армянская диаспора страны, привлек  внимание  собеседников к  необходимости начать диалог Армения-Турция. Он заверил , что этом плане он готов сделать все, что в  его силах. Пайлан сообщил, что власти Армении все еще хотят вести диалог с Турцией», говорится в информации сайта.

 



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