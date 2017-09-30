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В Армении начались межпарламентские слушания ОДКБ по гибридным войнам


В Армении начались межпарламентские  слушания  ОДКБ по теме «Вопросы эффективного противодействия системы  коллективной безопасности гибридным войнам в  современных условиях».

Как  передает Арменпресс, согласно плану деятельности Парламентской ассамблеи ОДКБ на 2016-2020гг, в  рамках слушаний  выступят члены постоянного комитета по политическим вопросам и международного сотрудничества ПА ОДКБ, представители и эксперты государственных органов РА. 

Председатель постоянного комитета по политическим вопросам и международного сотрудничества ПА ОДКБ Хосров  Арутюнян уточнил, что термин «гибридная война» возник  в 2005г. в контактном пакете США и Соединенного Королевства, и весь его смысл сводится к тому, что кроме применения сугубо военной  силы, есть и иные способы и механизмы воздействия  на  противника – экономические, политические, дипломатические, психологические  и др.

«Сегодня гибридная война занимает важное  место не только в  межгосударственных отношениях, но и в  процессе  конфликтов. Она  предполагает достаточно сложные механизмы, и любая страна для  обеспечения  своей системы  безопасности обязана настолько усовершенствовать ее, чтобы суметь эффективно противостоять гибридным войнам», - сказал Арутюнян.

 

 



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