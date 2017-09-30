В Армении начались межпарламентские слушания ОДКБ по гибридным войнам

В Армении начались межпарламентские слушания ОДКБ по теме «Вопросы эффективного противодействия системы коллективной безопасности гибридным войнам в современных условиях».

Как передает Арменпресс, согласно плану деятельности Парламентской ассамблеи ОДКБ на 2016-2020гг, в рамках слушаний выступят члены постоянного комитета по политическим вопросам и международного сотрудничества ПА ОДКБ, представители и эксперты государственных органов РА.

Председатель постоянного комитета по политическим вопросам и международного сотрудничества ПА ОДКБ Хосров Арутюнян уточнил, что термин «гибридная война» возник в 2005г. в контактном пакете США и Соединенного Королевства, и весь его смысл сводится к тому, что кроме применения сугубо военной силы, есть и иные способы и механизмы воздействия на противника – экономические, политические, дипломатические, психологические и др.

«Сегодня гибридная война занимает важное место не только в межгосударственных отношениях, но и в процессе конфликтов. Она предполагает достаточно сложные механизмы, и любая страна для обеспечения своей системы безопасности обязана настолько усовершенствовать ее, чтобы суметь эффективно противостоять гибридным войнам», - сказал Арутюнян.