Европейские индексы выросли - 29-09-17

МОСКВА, 30 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 29 сентября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.98% и составил 12828.86 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.68% и составил 5329.81 пункта, британский FTSE вырос на 0.68% и составил 7372.76 пункта, российский MICEX вырос на 0.27% и составил 2077.19 пункта, а RTSI вырос на 0.93% и составил 1136.03 пункта.