В США три человека погибли в ДТП с медведем

Три человека погибли, несколько пострадали после того, как фургон врезался в медведя на шоссе в Колорадо, США, сообщает KKCO 11 News.



По данным телеканала, инцидент произошел в пятницу в 03.30 по местному времени (12:30 мск) на трассе I-70. В результате аварии три человека погибли, двое из них — дети в возрасте 7 и 15 лет. Еще несколько человек, находившихся в фургоне, пострадали и были доставлены в больницу. Обстоятельства столкновения не уточняются.Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Как сообщается, движение на дороге восстановлено, полиция расследует инцидент. Все погибшие и пострадавшие, по предварительным данным, были родственниками.