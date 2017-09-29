В Крыму перевернулся автобус

Число пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом, перевернувшимся недалеко от Керченской паромной переправы в Крыму, достигло 15 человек. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил замглавы города Дилявер Мельгазиев.

"15 человек доставили в первую больницу. Одну женщину подняли в операционную, четыре человека - переломы ребер, ушибы. Остальных осматривают, делают снимки и все остальное", - сказал он.

По его словам, в автобусе были дети, они также госпитализированы.

На помощь пассажирам пришли спасатели, которые доставали людей из автобуса.

В региональном министерстве здравоохранения сообщают о 10 пострадавших, из которых восемь находятся в тяжелом состоянии.