Признание Арцаха и его вовлечение в международные процессы обеспечит реализацию гражданами республики своих прав: МИД НКР

Признание Арцаха и его вовлечение в международные процессы обеспечит реализацию гражданами республики своих прав и свобод в полной мере. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД НКР, об этом сказала пресс-секретарь МИД Республики Арцах Ани Саргсян, комментируя принятие Сенатом американского штата Мичиган резолюции в поддержку права народа Арцаха на самоопределение.

«Продолжающийся процесс признания Арцаха является свидетельством того, что избранный народом Арцаха путь самоопределения адекватно воспринимается и оценивается в мире.

Международное признание Арцаха является необратимым процессом и впредь будет оставаться одним из приоритетов нашей внешней политики. Уверены, что признание Арцаха и его вовлечение в международные процессы обеспечит реализацию гражданами республики своих прав и свобод в полной мере, а также позволит сохранить стабильность и безопасность в регионе.

Выражаем благодарность всем тем, кто внес свой вклад в это дело», - отметила Саргсян.