Президент Армении принял сопредседателя Армянской национальной ассамблеи Америки

Президент Армении Серж Саргсян 29 сентября принял сопредседателя Армянской национальной ассамблеи Америки Вана Григоряна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, за его значительный вклад в укрепление отношений Родина-Диаспора, а также за многолетнюю патриотическую деятельность по случаю Дня независимости Армении Серж Саргсян вручил Вану Григоряну высокую государственную награду «Медаль почета».

Сопредседатель АНКА выразил благодарность за присуждение высокой награды и заверил, что продолжит свою патриотическую деятельность. В ходе встречи он проинформировал президента о проделанной в последнее время работе и предстоящих программах АНКА.