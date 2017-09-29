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Президент Армении принял сопредседателя Армянской национальной ассамблеи Америки


Президент Армении Серж Саргсян 29 сентября принял сопредседателя Армянской национальной ассамблеи Америки Вана Григоряна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, за его значительный вклад в укрепление отношений Родина-Диаспора, а также за многолетнюю патриотическую деятельность по случаю Дня независимости Армении Серж Саргсян вручил Вану Григоряну высокую государственную награду «Медаль почета».

Сопредседатель АНКА выразил благодарность за присуждение высокой награды и заверил, что продолжит свою патриотическую деятельность. В ходе встречи он проинформировал президента о проделанной в последнее время работе и предстоящих программах АНКА.

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