У России и Армении сложился уникальный формат сотрудничества: председатель Комитета СФ РФ по международным делам

В Совете Федерации РФ прошло совместное заседание Комитета СФ по международным делам во главе с председателем Комитета СФ Константином Косачевым и Постоянной комиссии по внешним сношениям Национального Собрания Республики Армения по главе с ее председателем Арменом Ашотяном.

Как сообщает Арменпресс, по словам главы Комитета СФ, взаимодействие между российскими и армянскими законодателями строится на принципах взаимного уважения и стремления сближать позиции. «У России и Армении сложился уникальный формат сотрудничества, вектор которому задают руководители обоих государств. У нас есть широкое поле для взаимодействия», — подчеркнул Константин Косачев.

Председатель Постоянной комиссии по внешним связям Национального Собрания Армен Ашотян назвал совместные заседания профильных комитетов Совета Федерации и Национального Собрания Армении плодотворным и интенсивным форматом, который дает возможность вести прямой и открытый диалог по самым разным вопросам двусторонней и международной повестки дня, евразийской интеграции.

Участники обсудили вопросы международной и региональной безопасности, координацию взаимодействия в международных парламентских организациях, а также развитие и укрепление двустороннего сотрудничества и процессов евразийской интеграции.