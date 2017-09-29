Алиев может проводить диктаторские семинары: Washington Post

Издание Washington Post коснулось похищения азербайджанского оппозиционного журналиста Афгана Мухтарлы 29 мая в городе Тбилиси и его тайной передаче Баку. Автор статьи осуждает диктаторскую политику президента Азербайджана и не соразмерный отклик международного сообщества.

Как сообщает Арменпресс, издание напомнило, что вечером 29 мая Мухтарлы исчез в Тбилиси, а через день появился в Баку.

Г-н Алиев легко применил свои силовые методы в столице другой страны - Грузии. Хотя Европейский парламент осудил подобное деяние, но это не привело к резкому международному порицанию, которого оно заслуживает. В кратком заявлении Госдепартамент США отметил, что обеспокоено «сообщением о похищении». Такая робость может подтвердить Алиеву, что Соединенным Штатам при президенте Трампе все равно, что нарушены права человека и верховенство закона. Мы знаем, что диктаторы любят торговать методами и тактикой друг с другом: зажимать заграничные неправительственные организации, предупреждая, что «иностранные агенты» скрываются под каждым деревом, душить свободу слова в интернете. Г-н Алиев, возможно, читал о том, что Китай безнаказанно вылавливает диссидентов за границей. Г-н Алиев так хорошо разбирается в механизмах диктаторов, что может сам проводить диктаторские семинары. К сожалению, классы заполнены», - пишет американское издание.

По словам автора статьи, другая причина, по которой это дело воняет, - мрачная роль Грузии.

Причастна ли стремящаяся к Европейскому союзу и демократии страна к трансграничному похищению? Власти Грузии отрицали, что они причастны и пообещали провести расследование, но пока что очень мало сделано.Грузия должна как можно скорее очиститься от похищения, и Азербайджан должен освободить г-на Мухтарлы, жертву вынужденного перевоза через международную границу. Было бы неплохо, если бы больше правительств осуждали неприятные трюки Алиева. Это может ограничить возможности тиранов», - говорится в статье Washington Post.