Президент Армении принял спецпредставителя ПА ОБСЕ по вопросам Южного Кавказа Кристиана Вигенина
Президент Армении Серж Саргсян принял 29 сентября специального представителя Парламентской ассамблеи ОБСЕ по вопросам Южного Кавказа Кристиана Вигенина.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, приветствуя гостя в нашей стране, Серж Саргсян подчеркнул, что очередной визит спецпредставителя в Армению свидетельствует о том, что ПА ОБСЕ заинтересована развитием политического диалога с Арменией, в том числе в контексте мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
Президент отметил, что Армения также заинтересована активизацией этого диалога и придает важное значение роли парламентской дипломатии.
По убеждению Саргсяна, визит Вигенина является хорошей возможностью для обмена мыслями вокруг вопросов текущего состояния и перспектив развития сотрудничества между Арменией и ПА ОБСЕ, а также представляющих взаимный интерес других вопросов.
Президент Армении посчитал ПА ОБСЕ важной платформой для обсуждения проблем безопасности и диалога в регионе ОБСЕ, в том числе на Южном Кавказе. Саргсян отметил, что одной из важнейших задач парламентариев является укрепление доверия в регионе ОБСЕ и содействие контактам между обществами, создавая таким образом благоприятные условия для исключительно мирного урегулирования сложных вопросов, в том числе конфликтов.
По словам Саргсяна, парламентарии должны быть максимально осторожны в исполнении этой миссии и сконцентрировать свои усилия не над использованием площадок для высказывания упреков, а для поиска точек перемирия. Президент отметил, что, к сожалению, получается так, что даже лучшие площадки в некоторых случаях используются для углубления ксенофобии, что непозволительно.
Кристиан Вигенин поблагодарил за прием и подчеркнул, что у ПА ОБСЕ хорошие отношения с делегацией Армении. он представил президенту Армении цель своего визита в регион и итоги проведенных встреч.
Собеседники обменялись мнениями вокруг переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта. Президент представил усилия Армении и сопредседателей Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию конфликта.