Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан посетит Армению

По приглашению главы МИД Армении Эдварда Налбандяна, комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан 2 октября посетит Армению.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, в рамках визита состоится встреча еврокомиссара с президентом Армении Сержем Саргсяном и премьер-министром Кареном Карапетяном.

2 октября пройдут переговоры между комиссаром Европейского Союза по вопросам расширения и политики соседства и министром иностранных дел Армении, после чего состоится совместная пресс-конференция.