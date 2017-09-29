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Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан посетит Армению


По приглашению главы МИД Армении Эдварда Налбандяна, комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан 2 октября посетит Армению.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, в рамках визита состоится встреча еврокомиссара с президентом Армении Сержем Саргсяном и премьер-министром Кареном Карапетяном.

2 октября пройдут переговоры между комиссаром Европейского Союза по вопросам расширения и политики соседства и министром иностранных дел Армении, после чего состоится совместная пресс-конференция.



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