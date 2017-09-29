Члены Парламентской ассамблеи ОДКБ посетили Мемориальный комплекс жертв Геноцида армян

Члены Постоянной комиссии Постоянной комиссии по политическим вопросам и международному сотрудничеству Парламентской ассамблеи ОДКБ в сопровождении председателя комиссии, председателя Постоянной комиссии НС Армении по экономическим вопросам Хосрова Арутюняна 29 сентября посетили Мемориальный комплекс жертв Геноцида армян в Цицернакаберде.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, парламентарии ОДКБ возложили цветы к вечному огню и молча почтили память святых великомучеников. Они также посетили Музей-институт Геноцида армян, ознакомились с экспонатами и документами, доказывающими Геноцид армян.