Спецпредставитель ПА ОБСЕ встретился с жителями села Талиш Республики Арцах

Специальный представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Южному Кавказу Кристиан Вигенин и руководитель делегации Национального Собрания Армении в ПА ОБСЕ Эрмине Нагдалян 29 сентября в НС Армении встретились с жителями села Талиш Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, на встрече были представлены подробности азербайджанских преступлений в селе Талиш в ходе четырехдневной войны в апреле 2016.

Житель Талиша Артур Назунц рассказал спецпредставителю ПА ОБСЕ о нечеловеческих действиях азербайджанских солдат над членами семьи его жены – Валерием, Марусей и Размеллой Халапян.

Жители села также представили историю их общины, подняв вопрос о безопасности мирного населения.

«Всегда трудно встречаться с людьми, которые пострадали во время войны. Одна из моих миссий заключается в том, чтобы встречаться с людьми и узнавать, что происходит на самом деле. Я встречался с разными людьми в регионе. В 21-м веке мы должны сделать все, чтобы не было войн, люди получили возможность жить в мире», - сказал Вигенин.