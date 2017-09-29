Нагорно-карабахскую проблему следует рассматривать с точки зрения прав человека: спикер НС Армении принял членов делегации ПА ОДКБ

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян 29 сентября принял членов делегации Парламентской ассамблеи ОДКБ, прибывших в Армению для участия в выездном заседании Постоянной комиссии по политическим вопросам и международному сотрудничеству ПА ОДКБ.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, председатель НС, приветствуя гостей в парламенте, подчеркнул роль безопасности и мира для народов южно-кавказского региона. Он подчеркнул важность повышения авторитета и эффективности деятельности ОДКБ.

По словам Баблояна, говоря о безопасности, следует учитывать и внешние, и внутренние факторы и содействовать, чтобы страны-участники осознавали значение организации в обеспечении безопасности.

Спикер НС отметил: “Нет вопросов, которые невозможно решить мирным путем, нужны политическая воля и стремление к диалогу, и даже самые сложные вопросы получат решения”.

Председатель НС подчеркнул важность согласованных шагов, конструктивных подходов и необходимость сотрудничества на международных площадках государств-членов ОДКБ.

Обратившись к нагорно-карабахскому конфликту, А.Баблоян отметил: “Нагорно-карабахскую проблему следует рассматривать с точки зрения прав человека: ведь в центре всего – человек, независимо от национальности и религии”.

В завершение встречи члены делегации ПА ОДКБ представили А.Баблояну свои наблюдения о деятельности организации, сотрудничестве между странами-участниками и необходимости проявления общих подходов к вопросам повестки.

Председатель НС пожелал членам делегации плодотворной работы и новых достижений.