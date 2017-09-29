Роналду признан игроком недели в Лиге чемпионов

Нападающий мадридского ФК "Реал" Криштиану Роналду получил признание как лучший игрок второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщается, что Роналду, дважды поразивший ворота "Боруссии" в Дортмунде ("Реал" победил со счетом 3:1), получил 35% голосов.

Второе место с 27% занял нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар, отличившийся голом в ворота мюнхенской "Баварии" в домашнем матче. После точного удара Неймара счет стал 3:0 в пользу ПСЖ, а его гол стал последним, пропущенным "Баварией" при главном тренере Карло Анчелотти: накануне итальянский специалист был отправлен в отставку.

На третьем месте оказался нападающий английского "Тоттенхэма" Гарри Кейн, оформивший хет-трик в гостевом матче против кипрского клуба АПОЕЛ (3:0 в пользу лондонской команды). Кейн заручился поддержкой 16% голосов.

В общей сложности на звание игрока недели претендовали восемь игроков.