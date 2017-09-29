Премьер-министр Армении принял генерального директора российской страховой компании «Ингосстрах»

Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял 29 сентября генерального директора российской страховой компании «Ингосстрах» Михаила Волкова.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, собеседники обсудили развития на страховом рынке.

Михаил Волков выразил удовлетворение в связи с деятельностью дочерней компании «Ингосстрах» в Армении и отметил, что в страховой сфере Армении есть большой потенциал, рынок хорошо организован.

Карен Карапетян поздравил Волкова с 20-летием деятельности компании «Ингосстрах» в Армении, отметив, что правительство планирует перейти на систему обязательного страхования в сфере здравоохранения, и предложил вовлечься в этот процесс.

Премьер также призвал рассмотреть возможности предоставления услуг страхования в других сферах, подчеркнув, что правительство готово рассмотреть разные предложения.