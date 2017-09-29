Заместитель министра иностранных дел Армении принял представителей международных молодежно-политических организаций МСМС

Заместитель министра иностранных дел Республики Армения Шаварш Кочарян 29-го сентября принял более двух десятков представителей международных молодежно-политических организаций Международного союза молодых социалистов (МСМС), прибывших с ознакомительными визитами в Армению и Арцах.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Армении, приветствуя участников, заместитель министра коснулся истории карабахской проблемы, последних развитий в процессе урегулирования, деструктивной политики Азербайджана, а также представил подходы Республики Армения по другим региональным и международным проблемам.

В ходе встречи заместитель министра иностранных дел ответил на многочисленные вопросы, интересующие участников.