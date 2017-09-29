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Более 60 рохинджа погибли при крушении лодки в Бенгальском заливе


По меньшей мере 63 мусульманина-рохинджа, пытавшихся добраться из Мьянмы в Бангладеш, стали жертвами крушения лодки в Бенгальском заливе. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в пятницу агентство AP со ссылкой на Международную организацию по миграции.

Инцидент произошел накануне. В организации подтвердили гибель 23 человек. Еще 40 человек считаются утонувшими, хотя их тела пока не обнаружены.

Ранее выжившие мусульмане-рохинджа сообщили, что в разбившейся лодке находилось более сотни человек. В свою очередь международная организация по миграции сообщала о спасении около 30 из примерно 120 беженцев.

 

 



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