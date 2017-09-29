Бюджет восьмого сезона «Игры престолов» перевалил за 90 миллионов долларов

Телеканал HBO планирует потратить 15 миллионов долларов на каждый эпизод заключительного сезона «Игры престолов». Как передает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Mashable. Общий бюджет восьмой части, в которую войдут шесть серий, составит 90 миллионов долларов.

Как пишет издание Vanity Fair, затраты на последний сезон могут возрасти еще больше. Хронометраж каждого эпизода составит около полутора часов.

Отмечается, что на серии первого сезона создатели «Игры престолов» тратили по шесть миллионов долларов.

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Литературной основой фэнтезийной саги стал цикл книг «Песнь льда и пламени» американского писателя Джорджа Мартина. Седьмой сезон завершился 28 августа. Финальная, восьмая часть «Игры престолов» выйдет в конце 2018-го или начале 2019 года — точная дата премьеры не раскрывается.