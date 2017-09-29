Глава Европарламента назвал незаконным референдум о независимости Каталонии

Запланированный на 1 октября референдум о независимости Каталонии незаконен. Как передает Арменпресс, об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил председатель Европейского парламента Антонио Таяни.

"Референдум в Испании противоречит конституции страны, соответственно, он противоречит европейским законам", - сказал он.



