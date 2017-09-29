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Глава Европарламента назвал незаконным референдум о независимости Каталонии


Запланированный на 1 октября референдум о независимости Каталонии незаконен. Как передает Арменпресс, об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил председатель Европейского парламента Антонио Таяни.

"Референдум в Испании противоречит конституции страны, соответственно, он противоречит европейским законам", - сказал он.




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