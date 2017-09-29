Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 29-09-17

ЕРЕВАН, 29 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 29 сентября, курс доллара США вырос на 0.09 драмa и составил 478.41 драм. Курс евро вырос на 1.73 драмa и составил 564.57 драм. Курс российского рубля вырос на 0.05 драмa и составил 8.27 драм. Курс британского фунта вырос на 0.07 драмa и составил 639.78 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 16.02 драмa и составила 19739.51 драм. Цена серебра сократилась на 1.03 драмa и составила 258.71 драм. Цена платины выросла на 18.04 драмa и составила 14119.98 драм.