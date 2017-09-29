Азиатские индексы - 29-09-17

ТОКИО, 29 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 29 сентября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.03% и составил 20356.28 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.08% и составил 1674.75 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.28% и составил 3348.94 пункта, а HANG SENG вырос на 0.48% и составил 27554.30 пункта.