Иран запретил ввоз и вывоз нефтепродуктов из Иракского Курдистана

Тегеран временно запретил иранским компаниям транспортировку нефтепродуктов в Иракский Курдистан и из него. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом передает иранское агентство Tasnim.

"Организация управления транспортом и дорожным движением временно запретила погрузку и транспортировку топлива из Ирана в Иракский Курдистан и из него в связи с последними событиями в этом регионе", — говорится в сообщении.

Референдум о независимости Иракского Курдистана от Багдада состоялся 25 сентября, за независимость проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не будут вступать с правительством автономии в переговоры по результатам голосования.

Иран, как и другие соседи Иракского Курдистана, выступал против проведения голосования. По словам главы иранского МИД Мохаммада Джавада Зарифа, это была "серьезная стратегическая ошибка".