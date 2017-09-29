Председатель Национального Собрания Армении принял Чрезвычайного и Полномочного посла Французской Республики

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян 29 сентября принял Чрезвычайного и Полномочного посла Французской Республики в Армении Жана-Франсуа Шарпантье – в связи с завершением дипломатической миссии.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, А.Баблоян оценил вклад г-на Шарпантье в укрепление армяно-французской дружбы, развитие межпарламентских связей, политических, экономических и культурных отношений.

Глава парламента, пожелав послу успехов в дальнейшей дипломатической деятельности, выразил уверенность, что он останется другом Армении.

Жан-Франсуа Шарпантье, поблагодарив за оценку и теплые слова, отметил, что за годы работы приложил все усилия для углубления и упрочения отношений Армении и Франции.

Посол высоко оценил вклад А.Баблояна в развитие и укрепление связей двух стран.

На встрече собеседники обратились к взаимодействию и активным контактам парламентских групп дружбы, созданию в Армении французских учебных заведений и углублению сотрудничества между странами Франкофонии.