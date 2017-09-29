Турция ожидает от РФ отмены запрета на импорт томатов в течение двух дней

Анкара ожидает, что Москва примет решение об отмене ограничений на импорт турецких томатов в течение 1-2 дней. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи.

"Запрет на поставку томатов в Россию отменяется. Надеюсь, в техническом плане мы это увидим в течение 1-2 дней. Мы слышали об этом решении, но хотим, чтобы это было подтверждено официально. Можем сказать, что эта проблема решена, подтверждение мы слышали из уст президента РФ, но давайте подождем первой отгрузки", — сказал Зейбекчи журналистам в Анкаре.